Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым
Медведев победил де Минаура и вышел в четвертьфинал US Open
Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв в матче четвёртого круга австралийца Алекса де Минаура.
Матч завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером, де Минаур имел 13-й номер посева. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты.
За выход в полуфинал турнира Большого шлема Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.
Ранее Лайф писал, что Рублёв вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке US Open, обыграв британца Джека Дрейпера. В 1/8 финала россиянин одержал победу над британцем со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
Eduardo Munoz Alvarez / AP / ТАСС