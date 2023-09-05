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5 сентября, 05:14

Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым

Медведев победил де Минаура и вышел в четвертьфинал US Open

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв в матче четвёртого круга австралийца Алекса де Минаура.

Матч завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером, де Минаур имел 13-й номер посева. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты.

За выход в полуфинал турнира Большого шлема Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Ранее Лайф писал, что Рублёв вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке US Open, обыграв британца Джека Дрейпера. В 1/8 финала россиянин одержал победу над британцем со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

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Eduardo Munoz Alvarez / AP / ТАСС

Андрей Соловьёв
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