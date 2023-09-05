Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублёвым

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв в матче четвёртого круга австралийца Алекса де Минаура.

Матч завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 3-м номером, де Минаур имел 13-й номер посева. Встреча продлилась 2 часа 42 минуты.

За выход в полуфинал турнира Большого шлема Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.