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26 июля, 10:48

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне

Третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Вашингтоне, который пройдёт с 31 июля по 6 августа. 27-летний россиянин самостоятельно принял решение не выступать в столице США, причины пока неизвестны.

Вместо нашего спортсмена в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Ёсуке Ватануки (102-й в рейтинге).

ATP 500 — это серия теннисных профессиональных турниров. Тур включает 13 поединков и приносит победителю 500 рейтинговых очков в зачёт.

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ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Марина Калегина
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