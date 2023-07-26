Третья ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира ATP 500 в Вашингтоне, который пройдёт с 31 июля по 6 августа. 27-летний россиянин самостоятельно принял решение не выступать в столице США, причины пока неизвестны.

Вместо нашего спортсмена в основной сетке турнира сыграет японский теннисист Ёсуке Ватануки (102-й в рейтинге).

ATP 500 — это серия теннисных профессиональных турниров. Тур включает 13 поединков и приносит победителю 500 рейтинговых очков в зачёт.