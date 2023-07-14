В Британии восхитились "очаровательными" российскими теннисистами на Уимблдоне

Российские теннисисты уже стали победителями Уимблдонского турнира, покорив сердца зрителей своим очарованием. Такое мнение выразил журналист британского издания The Guardian Пол Макиннес в своём материале.

По его словам, успех российских спортсменов на Уимблдоне превосходит даже самые смелые ожидания болельщиков. Отдельно Макиннес отметил Даниила Медведева, который показывает свою лучшую игру на траве, продолжая борьбу за титул. В пятницу ему предстоит встретиться с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Восхищение вызывает и выступление Андрея Рублёва, выигравшего важное очко в матче против казахстанца Александра Бублика красивым ударом в падении. А 16-летнюю Мирру Андрееву, дошедшую до 1/8 финала, журналист назвал сенсацией турнира и вишенкой на торте.

Макиннеса впечатлили не только спортивные результаты российских спортсменов, но и их поведение вне корта. Россияне, по его словам, "олицетворяли очарование". Автор отмечает, что славящийся своим вспыльчивым темпераментом Медведев был очень обаятелен со зрителями, Рублёв запомнился исключительной вежливостью, он неутомимо раздавал автографы, а Андреева мило смущалась и краснела, когда ей задавали вопросы о восхищении британским теннисистом Энди Марреем.

В конце материала Макиннес задаёт вопрос о причинах такого поведения спортсменов из России, которому, по его мнению, есть два объяснения. Либо "российские теннисисты своим очарованием работают на репутацию своей страны", либо они просто рады играть на международном соревновании, от которого были отстранены в прошлом году по политическим причинам. Как бы то ни было, отмечает автор, любой зритель, решивший посмотреть Уимблдон, увидит на экранах "кучу прыгающих и улыбающихся людей" из России и Белоруссии.