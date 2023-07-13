Агент Мирры Андреевой ответил на слухи о смене гражданства 16-летней теннисистки

Кассиль уточнил, что спортсменка является только гражданкой России и в будущем будет выступать лишь за свою страну.

Напомним, в этом году Мирре Андреевой исполнилось 16 лет, однако в свои годы она уже успела стать самой молодой теннисисткой, которая когда-либо выходила в третий круг Уимблдона. Спортсменка победила 22-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову, однако в четвертьфинал соревнований юная спортсменка пробиться не смогла, а после матча даже не стала жать руку арбитру.