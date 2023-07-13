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13 июля, 09:13

Агент Мирры Андреевой ответил на слухи о смене гражданства 16-летней теннисистки

"Ъ": Теннисистка Мирра Андреева не планирует менять российское гражданство

<p>Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant</p>

Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant

Российская теннисистка Мирра Андреева не планирует менять гражданство РФ. Об этом сообщил её агент Лев Кассиль.

"Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной", — сказал он в беседе с газетой "Коммерсант".

Кассиль уточнил, что спортсменка является только гражданкой России и в будущем будет выступать лишь за свою страну.

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Напомним, в этом году Мирре Андреевой исполнилось 16 лет, однако в свои годы она уже успела стать самой молодой теннисисткой, которая когда-либо выходила в третий круг Уимблдона. Спортсменка победила 22-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову, однако в четвертьфинал соревнований юная спортсменка пробиться не смогла, а после матча даже не стала жать руку арбитру.

Николь Вербер
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