Агент Мирры Андреевой ответил на слухи о смене гражданства 16-летней теннисистки
"Ъ": Теннисистка Мирра Андреева не планирует менять российское гражданство
Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant
Российская теннисистка Мирра Андреева не планирует менять гражданство РФ. Об этом сообщил её агент Лев Кассиль.
"Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является некорректной", — сказал он в беседе с газетой "Коммерсант".
Кассиль уточнил, что спортсменка является только гражданкой России и в будущем будет выступать лишь за свою страну.
Напомним, в этом году Мирре Андреевой исполнилось 16 лет, однако в свои годы она уже успела стать самой молодой теннисисткой, которая когда-либо выходила в третий круг Уимблдона. Спортсменка победила 22-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову, однако в четвертьфинал соревнований юная спортсменка пробиться не смогла, а после матча даже не стала жать руку арбитру.