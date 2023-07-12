Бывшая первая ракетка мира оправдала эмоциональный выпад россиянки Андреевой на Уимблдоне

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис, которая трижды подтверждала звание первой ракетки мира, вступилась за наказанную на Уимблдоне за "неспортивное поведение" юную россиянку Мирру Андрееву. По признанию звезды большого тенниса, с ней и самой по молодости происходило такое, хотя спортсменам, разумеется, стоит держать себя в руках.

"Я тоже так делала. Ты хочешь побеждать и хорошо играть, поэтому иногда такое может случиться. Когда ты молод, тебя могут переполнять эмоции. Когда-то это хорошо, когда-то — плохо", — приводит слова Хингис портал Tennis Majors.

Именитая спортсменка добавила, что Андреева, "по сути, ещё ребёнок", у которого всё впереди.