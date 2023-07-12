Бывшая первая ракетка мира оправдала эмоциональный выпад россиянки Андреевой на Уимблдоне
Швейцарская теннисистка Хингис призналась, что в молодости тоже бросала ракетку на корт
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис, которая трижды подтверждала звание первой ракетки мира, вступилась за наказанную на Уимблдоне за "неспортивное поведение" юную россиянку Мирру Андрееву. По признанию звезды большого тенниса, с ней и самой по молодости происходило такое, хотя спортсменам, разумеется, стоит держать себя в руках.
"Я тоже так делала. Ты хочешь побеждать и хорошо играть, поэтому иногда такое может случиться. Когда ты молод, тебя могут переполнять эмоции. Когда-то это хорошо, когда-то — плохо", — приводит слова Хингис портал Tennis Majors.
Именитая спортсменка добавила, что Андреева, "по сути, ещё ребёнок", у которого всё впереди.
Как ранее сообщал Лайф, в этом году россиянке Мирре Андреевой исполнилось 16 лет, но она уже успела стать самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей на этот этап соревнований. Однако в четвертьфинал Уимблдона юная спортсменка пробиться не смогла и после матча не стала жать руку арбитру. Расстроившись, теннисистка бросила ракетку на корт в конце третьего сета. По информации Sky Sports, эмоциональный демарш обошёлся спортсменке в $8 тысяч.
ТАСС / CTK via ZUMA Press