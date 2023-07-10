Американка Киз признала россиянку Мирру Андрееву феноменальной теннисисткой

Американка Мэдисон Киз назвала свою 16-летнюю соперницу по матчу в Уимблдонском турнире Мирру Андрееву феноменальной теннисисткой. Киз призналась, что сама не поняла, как ей удалось выиграть у россиянки.

"Я все ещё пытаюсь понять, как мне удалось всё изменить. Очевидно, что она феноменальный игрок, который действует без давления и готов на всё. Мне нужно было найти способ остаться в матче, сохранить набранный темп", — сказала Киз.

Встреча американки под 25-м номером посева с российской соперницей завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Киз. Во втором сете она уступала 0:3 и 1:4, но в итоге сумела выиграть сет, а за ним и встречу. В следующем круге Киз встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.