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10 июля, 15:54

Последняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Александрова не смогла пробиться в 1/4 Уимблдона

<p>Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth</p>

Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив второй ракетке мира — представительнице Белоруссии Арине Соболенко, которая получила на турнире 2-й номер посева. 28-летняя Александрова сражалась под 21-м номером.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу белорусской спортсменки. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось россиянок. В следующем круге Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева).

Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона и стал третьим россиянином на этой стадии

Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона и стал третьим россиянином на этой стадии

А ранее Мирра Андреева установила рекорд, выйдя в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в этот этап соревнований. Но в четвертьфинал Уимблдона юная спортсменка пробиться не смогла, проиграв американке Мэдисон Киз. После матча Андреева не стала жать руку арбитру.

Андрей Бражников
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