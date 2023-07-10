Последняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив второй ракетке мира — представительнице Белоруссии Арине Соболенко, которая получила на турнире 2-й номер посева. 28-летняя Александрова сражалась под 21-м номером.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу белорусской спортсменки. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось россиянок. В следующем круге Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева).