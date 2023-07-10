Последняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Александрова не смогла пробиться в 1/4 Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив второй ракетке мира — представительнице Белоруссии Арине Соболенко, которая получила на турнире 2-й номер посева. 28-летняя Александрова сражалась под 21-м номером.
Матч завершился со счётом 6:4, 6:0 в пользу белорусской спортсменки. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось россиянок. В следующем круге Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева).
А ранее Мирра Андреева установила рекорд, выйдя в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в этот этап соревнований. Но в четвертьфинал Уимблдона юная спортсменка пробиться не смогла, проиграв американке Мэдисон Киз. После матча Андреева не стала жать руку арбитру.