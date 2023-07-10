Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона и стал третьим россиянином на этой стадии
Даниил Медведев победил чеха Легечку и впервые вышел в 1/4 Уимблдона
Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он играл с чехом Иржи Легечкой. Медведев уверенно выиграл первые два сета (6:4, 6:2), после чего его оппонент снялся из-за травмы.
В 1/4 финала соперником россиянина будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом. По данным на 17:15, там идёт четвёртый сет, пока счёт 2:1 в пользу европейца. До этого высшим достижением Медведева на Уимблдоне был четвёртый круг — в 2021 году на этой стадии он проиграл поляку Хуберту Хуркачу.
В четвертьфинал нынешнего розыгрыша вышли ещё два россиянина. Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Андрей Рублёв — с лучшим победителем встречи между Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем (пока 0:2, впереди второй).