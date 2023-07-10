Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона и стал третьим россиянином на этой стадии

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он играл с чехом Иржи Легечкой. Медведев уверенно выиграл первые два сета (6:4, 6:2), после чего его оппонент снялся из-за травмы.

В 1/4 финала соперником россиянина будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом. По данным на 17:15, там идёт четвёртый сет, пока счёт 2:1 в пользу европейца. До этого высшим достижением Медведева на Уимблдоне был четвёртый круг — в 2021 году на этой стадии он проиграл поляку Хуберту Хуркачу.