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10 июля, 14:23

Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона и стал третьим россиянином на этой стадии

Даниил Медведев победил чеха Легечку и впервые вышел в 1/4 Уимблдона

<p>Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth</p>

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он играл с чехом Иржи Легечкой. Медведев уверенно выиграл первые два сета (6:4, 6:2), после чего его оппонент снялся из-за травмы.

В 1/4 финала соперником россиянина будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом. По данным на 17:15, там идёт четвёртый сет, пока счёт 2:1 в пользу европейца. До этого высшим достижением Медведева на Уимблдоне был четвёртый круг — в 2021 году на этой стадии он проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

В четвертьфинал нынешнего розыгрыша вышли ещё два россиянина. Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Андрей Рублёв — с лучшим победителем встречи между Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем (пока 0:2, впереди второй).

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Ранее Лайф писал, что украинка Элина Свитолина отказалась жать руку белоруске Виктории Азаренко. Спортсменка из Незалежной призвала официально отменить церемонию рукопожатия теннисистов с Украины с соперниками из России и Белоруссии. Азаренко заявила, что уважает решение Свитолиной.

Никита Никонов
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