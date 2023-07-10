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10 июля, 13:02

16-летняя российская теннисистка Андреева не пожала руку судье на Уимблдоне

<p>Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвёртого круга Уимблдона против Мэдисон Киз из США. Фото © AP / TASS</p>

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвёртого круга Уимблдона против Мэдисон Киз из США. Фото © AP / TASS

Юная российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв американке Мэдисон Киз в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. При этом россиянка не стала жать руку арбитру после завершения встречи.

Дело в том, что судья матча оштрафовала Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за то, что она бросила ракетку на корт. Юная россиянка пыталась объяснить арбитру, что упала и поэтому выронила ракетку, но решение не было изменено. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но прошла мимо вышки с судьёй.

В четвертьфинале американка Киз сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой.

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А ранее Мирра Андреева установила рекорд, выйдя в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в этот этап соревнований. 16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Кстати, ранее в четвертьфинал Уимблдона вышел российский теннисист Андрей Рублёв — впервые в своей карьере. Он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.

Александра Вишнякова
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