16-летняя российская теннисистка Андреева не пожала руку судье на Уимблдоне
Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвёртого круга Уимблдона против Мэдисон Киз из США. Фото © AP / TASS
Юная российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв американке Мэдисон Киз в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. При этом россиянка не стала жать руку арбитру после завершения встречи.
Дело в том, что судья матча оштрафовала Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за то, что она бросила ракетку на корт. Юная россиянка пыталась объяснить арбитру, что упала и поэтому выронила ракетку, но решение не было изменено. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но прошла мимо вышки с судьёй.
В четвертьфинале американка Киз сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой.
А ранее Мирра Андреева установила рекорд, выйдя в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в этот этап соревнований. 16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Кстати, ранее в четвертьфинал Уимблдона вышел российский теннисист Андрей Рублёв — впервые в своей карьере. Он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.