16-летняя российская теннисистка Андреева не пожала руку судье на Уимблдоне

Юная российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, проиграв американке Мэдисон Киз в матче четвёртого круга со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. При этом россиянка не стала жать руку арбитру после завершения встречи.

Дело в том, что судья матча оштрафовала Андрееву в розыгрыше финального гейма в третьем сете за то, что она бросила ракетку на корт. Юная россиянка пыталась объяснить арбитру, что упала и поэтому выронила ракетку, но решение не было изменено. По окончании матча Андреева пожала руку сопернице, но прошла мимо вышки с судьёй.

В четвертьфинале американка Киз сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой.

А ранее Мирра Андреева установила рекорд, выйдя в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в этот этап соревнований. 16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.