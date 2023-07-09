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9 июля, 16:35

Рублёв обыграл Бублика и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

<p>Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN</p>

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, одержав победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в третьем матче в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Рублёва. Он получил на турнире 7-й номер посева, Бублик выступал под 23-м. В первом сете Рублёв повредил палец и несколько раз вызывал на корт врача. В четвертьфинале ему предстоит сразиться с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (2-й номер посева) и поляком Хубертом Хуркачем (17).

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Ранее российский теннисист Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне, выйдя в четвёртый круг. Там его соперником будет Иржи Легечка из Чехии.

Андрей Бражников
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