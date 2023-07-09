Рублёв обыграл Бублика и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, одержав победу над представителем Казахстана Александром Бубликом в третьем матче в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Рублёва. Он получил на турнире 7-й номер посева, Бублик выступал под 23-м. В первом сете Рублёв повредил палец и несколько раз вызывал на корт врача. В четвертьфинале ему предстоит сразиться с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (2-й номер посева) и поляком Хубертом Хуркачем (17).