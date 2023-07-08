Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне
Теннисист Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 4-й круг Уимблдона
Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP
Российский теннисист Даниил Медведев победил Мартона Фучовича из Венгрии в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в четырёх сетах (4:6, 6:3, 6:4, 6:4).
В четвёртом круге Медведев, посеянный на главном травяном теннисном турнире под третьим номером, сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и чехом Иржи Легечкой. Стоит отметить, что четвёртый круг на Уимблдоне — максимальное достижение для Медведева. Ранее он добирался до этой стадии в 2021 году, где проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. При этом на трёх остальных турнирах Большого шлема россиянин был минимум в четвертьфинале.
В предыдущем матче Медведев победил Адриана Маннарино из Франции. Примечательно, что встречу пришлось перенести на следующий день из-за наступления темноты.