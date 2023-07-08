Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне

В четвёртом круге Медведев, посеянный на главном травяном теннисном турнире под третьим номером, сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и чехом Иржи Легечкой. Стоит отметить, что четвёртый круг на Уимблдоне — максимальное достижение для Медведева. Ранее он добирался до этой стадии в 2021 году, где проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. При этом на трёх остальных турнирах Большого шлема россиянин был минимум в четвертьфинале.