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8 июля, 15:47

Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне

Теннисист Даниил Медведев победил венгра Фучовича и вышел в 4-й круг Уимблдона

<p>Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP</p>

Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP

Российский теннисист Даниил Медведев победил Мартона Фучовича из Венгрии в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в четырёх сетах (4:6, 6:3, 6:4, 6:4).

В четвёртом круге Медведев, посеянный на главном травяном теннисном турнире под третьим номером, сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и чехом Иржи Легечкой. Стоит отметить, что четвёртый круг на Уимблдоне — максимальное достижение для Медведева. Ранее он добирался до этой стадии в 2021 году, где проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. При этом на трёх остальных турнирах Большого шлема россиянин был минимум в четвертьфинале.

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В предыдущем матче Медведев победил Адриана Маннарино из Франции. Примечательно, что встречу пришлось перенести на следующий день из-за наступления темноты.

Никита Никонов
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