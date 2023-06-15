Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что получала угрозы расправой после начала СВО на Украине и хотела бросить из-за этого спорт.

"Все начали говорить: "Вы должны отстранить всех игроков из России и Белоруссии". Я подумала, что все смотрят на меня странно, понимаете? Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла "Инстаграм"*, и первое, что выскочило, было что-то вроде "Ты, чёрт возьми, умрёшь" или "Тебе лучше умереть, желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака" и бла-бла-бла", — поделилась она в эпизоде сериала "Брейк-пойнт".

По её словам, это было "уже слишком" и она почувствовала, что не может с этим справляться. После рассказа девушка расплакалась и сказала своей команде, что хочет бросить теннис.

Напомним, сразу две украинские теннисистки отказались пожимать руку Арине Соболенко. Первая — Марта Костюк — прошла мимо атлетки после собственного поражения, за что была освистана трибунами. А недавно белорусскую спортсменку проигнорировала Элина Свитолина.