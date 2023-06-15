ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 09:19

Соболенко рассказала, как чуть не бросила теннис из-за угроз после начала СВО

Теннисистка Соболенко призналась, что хотела бросить спорт после угроз из-за СВО

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что получала угрозы расправой после начала СВО на Украине и хотела бросить из-за этого спорт.

"Все начали говорить: "Вы должны отстранить всех игроков из России и Белоруссии". Я подумала, что все смотрят на меня странно, понимаете? Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла "Инстаграм"*, и первое, что выскочило, было что-то вроде "Ты, чёрт возьми, умрёшь" или "Тебе лучше умереть, желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака" и бла-бла-бла", поделилась она в эпизоде сериала "Брейк-пойнт".

По её словам, это было "уже слишком" и она почувствовала, что не может с этим справляться. После рассказа девушка расплакалась и сказала своей команде, что хочет бросить теннис.

Латвийская теннисистка прилюдно назвала шлюхой спортсменку из Москвы
Латвийская теннисистка прилюдно назвала шлюхой спортсменку из Москвы

Напомним, сразу две украинские теннисистки отказались пожимать руку Арине Соболенко. Первая — Марта Костюк — прошла мимо атлетки после собственного поражения, за что была освистана трибунами. А недавно белорусскую спортсменку проигнорировала Элина Свитолина.

* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Теннис
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar