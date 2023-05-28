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28 мая, 13:40

Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруски

Трибуны освистали украинскую теннисистку Костюк за отказ пожать руку Соболенко

Зрители матча Открытого чемпионата Франции освистали украинскую теннисистку Марту Костюк из-за её отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко после поражения. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Марта Костюк отказывается жать руку Арине Соболенко и покидает корт. Видео © Twitter / Gianluca

Причём изначально Соболенко подумала, что трибуны возмутились её победе, однако, сообразив, поблагодарила их за поддержку. Особенно громко звучали возмущения, когда украинка покидала корт.

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Лайф писал, что с российской теннисистки Яны Сизиковой сняли все обвинения в спортивной коррупции. Она была задержана году прямо во время турнира "Ролан Гаррос" в 2021 году.

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Twitter / Gianluca

Матвей Константинов
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