Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруски

Причём изначально Соболенко подумала, что трибуны возмутились её победе, однако, сообразив, поблагодарила их за поддержку. Особенно громко звучали возмущения, когда украинка покидала корт.

Лайф писал, что с российской теннисистки Яны Сизиковой сняли все обвинения в спортивной коррупции. Она была задержана году прямо во время турнира "Ролан Гаррос" в 2021 году.