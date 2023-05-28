Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруски
Трибуны освистали украинскую теннисистку Костюк за отказ пожать руку Соболенко
Зрители матча Открытого чемпионата Франции освистали украинскую теннисистку Марту Костюк из-за её отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко после поражения. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Марта Костюк отказывается жать руку Арине Соболенко и покидает корт. Видео © Twitter / Gianluca
Причём изначально Соболенко подумала, что трибуны возмутились её победе, однако, сообразив, поблагодарила их за поддержку. Особенно громко звучали возмущения, когда украинка покидала корт.
Лайф писал, что с российской теннисистки Яны Сизиковой сняли все обвинения в спортивной коррупции. Она была задержана году прямо во время турнира "Ролан Гаррос" в 2021 году.
Twitter / Gianluca