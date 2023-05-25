В Париже реабилитировали российскую теннисистку, задержанную за "договорняк" на "Ролан Гаррос"
С российской теннисистки Сизиковой в Париже сняли обвинения в коррупции
С российской теннисистки Яны Сизиковой сняли обвинения в спортивной коррупции. Уголовное дело прекратила Прокуратура Парижа. Об этом сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.
"С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещённой под арест во время турнира "Ролан Гаррос" 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения", — сказал он.
Адвокат теннисистки подчеркнул, что она всегда заявляла о своей невиновности. Теперь же спортсменка свободна ото всех обвинений, подытожил он.
Напомним, летом 2021 года российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в участии в договорном матче, который состоялся ещё в октябре 2020 года. На следующий день ей разрешили покинуть Францию.
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