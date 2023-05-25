В Париже реабилитировали российскую теннисистку, задержанную за "договорняк" на "Ролан Гаррос"

С российской теннисистки Яны Сизиковой сняли обвинения в спортивной коррупции. Уголовное дело прекратила Прокуратура Парижа. Об этом сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

"С российской теннисистки в парном разряде, задержанной и помещённой под арест во время турнира "Ролан Гаррос" 2021 года, по решению прокурора были сняты все обвинения", — сказал он.

Адвокат теннисистки подчеркнул, что она всегда заявляла о своей невиновности. Теперь же спортсменка свободна ото всех обвинений, подытожил он.