Теннисистке Халеп вновь предъявили обвинение в допинговом нарушении

Бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп предъявили второе обвинение в нарушении теннисной антидопинговой программы, связанное с показателями её биологического паспорта. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Мы понимаем, что новое обвинение усложняет и без того непростую ситуацию. С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп", — заявила старший директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед.

В сообщении говорится, что это обвинение является отдельным и дополняет уже существующее в адрес румынской спортсменки.