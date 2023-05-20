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20 мая, 00:12

Теннисистке Халеп вновь предъявили обвинение в допинговом нарушении

Бывшей первой ракетке мира Халеп предъявили второе допинговое нарушение

<p>Теннисистка Симона Халеп. Обложка © ТАСС / ZUMA Pres</p>

Теннисистка Симона Халеп. Обложка © ТАСС / ZUMA Pres

Бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп предъявили второе обвинение в нарушении теннисной антидопинговой программы, связанное с показателями её биологического паспорта. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Мы понимаем, что новое обвинение усложняет и без того непростую ситуацию. С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп", — заявила старший директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед.

В сообщении говорится, что это обвинение является отдельным и дополняет уже существующее в адрес румынской спортсменки.

Бывшая первая ракетка мира Халеп временно отстранена от соревнований за допинг

Бывшая первая ракетка мира Халеп временно отстранена от соревнований за допинг

Напомним, теннисистка Симона Халеп была временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в октябре 2022 года. Допинг-проба спортсменки показала в её крови запрещённый WADA препарат Roxadustat. Халед настояла на повторном анализе, но он лишь подтвердил нарушение.

Арина Родионова
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