Теннисистке Халеп вновь предъявили обвинение в допинговом нарушении
Бывшей первой ракетке мира Халеп предъявили второе допинговое нарушение
Теннисистка Симона Халеп. Обложка © ТАСС / ZUMA Pres
Бывшей первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп предъявили второе обвинение в нарушении теннисной антидопинговой программы, связанное с показателями её биологического паспорта. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
"Мы понимаем, что новое обвинение усложняет и без того непростую ситуацию. С самого начала этого процесса мы привержены взаимодействию с Халеп", — заявила старший директор по борьбе с допингом в ITIA Николь Сапстед.
В сообщении говорится, что это обвинение является отдельным и дополняет уже существующее в адрес румынской спортсменки.
Напомним, теннисистка Симона Халеп была временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в октябре 2022 года. Допинг-проба спортсменки показала в её крови запрещённый WADA препарат Roxadustat. Халед настояла на повторном анализе, но он лишь подтвердил нарушение.