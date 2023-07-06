Медведев не смог доиграть матч на Уимблдоне из-за наступления темноты

Россиянин Даниил Медведев и француз Адриан Маннарино не смогли доиграть матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира из-за наступления темноты. Встречу перенесли на 7 июля.

Матч остановили при счёте 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста. Также была прервана игра между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Маркосом Хироном.