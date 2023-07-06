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6 июля, 20:50

Медведев не смог доиграть матч на Уимблдоне из-за наступления темноты

Матч Даниила Медведева и Адриана Маннарино на Уимблдоне перенесли из-за темноты

<p>Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / ЕРА / ISABEL INFANTES</p>

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / ЕРА / ISABEL INFANTES

Россиянин Даниил Медведев и француз Адриан Маннарино не смогли доиграть матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира из-за наступления темноты. Встречу перенесли на 7 июля.

Матч остановили при счёте 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста. Также была прервана игра между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Маркосом Хироном.

Медведеву удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Галле

Медведеву удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Галле

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Оксана Попова
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