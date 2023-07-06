Медведев не смог доиграть матч на Уимблдоне из-за наступления темноты
Матч Даниила Медведева и Адриана Маннарино на Уимблдоне перенесли из-за темноты
Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / ЕРА / ISABEL INFANTES
Россиянин Даниил Медведев и француз Адриан Маннарино не смогли доиграть матч третьего круга Уимблдонского теннисного турнира из-за наступления темноты. Встречу перенесли на 7 июля.
Матч остановили при счёте 6:3, 6:3 в пользу российского теннисиста. Также была прервана игра между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Маркосом Хироном.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.