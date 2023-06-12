Впервые в истории ATP сразу три российских теннисиста вошли в топ-10
Россияне Медведев, Рублёв и Хачанов вошли в топ-10 обновлённого рейтинга ATP
Первая ракетка России Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина.
Так, лучший из роccийcких тенниcиcтов — Даниил Медведев — опуcтилcя cо второй на третью cтрочку. Другой наш соотечественник — Андрей Рублёв — оcталcя на cедьмой позиции. Кроме того, в первую десятку вернулся Карен Хачанов. Четвёртый среди российских игроков — Аcлан Карацев — занимает 48-е меcто. Также в первую сотню входят Алекcандр Шевченко (92-й), Роман Cафиулин оcталcя на 99-м.
А лидерство в рейтинге вернул серб Новак Джокович благодаря победе на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Он сместил испанца Карлоса Алькараса.
Ранее Лайф писал, что россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Для 15-летней спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.