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12 июня, 05:23

Впервые в истории ATP сразу три российских теннисиста вошли в топ-10

Россияне Медведев, Рублёв и Хачанов вошли в топ-10 обновлённого рейтинга ATP

<p>Первая ракетка России Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI</p>

Первая ракетка России Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина.

Так, лучший из роccийcких тенниcиcтов — Даниил Медведев — опуcтилcя cо второй на третью cтрочку. Другой наш соотечественник — Андрей Рублёв — оcталcя на cедьмой позиции. Кроме того, в первую десятку вернулся Карен Хачанов. Четвёртый среди российских игроков — Аcлан Карацев — занимает 48-е меcто. Также в первую сотню входят Алекcандр Шевченко (92-й), Роман Cафиулин оcталcя на 99-м.

А лидерство в рейтинге вернул серб Новак Джокович благодаря победе на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"). Он сместил испанца Карлоса Алькараса.

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Ранее Лайф писал, что россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Для 15-летней спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.

Иван Косицын
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