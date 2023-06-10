Алина Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок
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Россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок, для спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.
15-летняя москвичка смогла обойти в финале перуанку Луссиану Перес-Аларкон, встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 331-ю строчку. Сегодня её также ждёт финал юниорского Roland Garros в женском парном разряде.
Ранее сообщалось, что в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Игра пройдёт 11 июня.