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10 июня, 11:44

Алина Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок

<p>Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard</p>

Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard

Россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок, для спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.

15-летняя москвичка смогла обойти в финале перуанку Луссиану Перес-Аларкон, встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 331-ю строчку. Сегодня её также ждёт финал юниорского Roland Garros в женском парном разряде.

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Ранее сообщалось, что в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Игра пройдёт 11 июня.

Татьяна Миссуми
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