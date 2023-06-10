Алина Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок

Россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок, для спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.

15-летняя москвичка смогла обойти в финале перуанку Луссиану Перес-Аларкон, встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 331-ю строчку. Сегодня её также ждёт финал юниорского Roland Garros в женском парном разряде.