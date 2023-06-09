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9 июня, 19:42

Определились финалисты "Ролан Гаррос" в мужской сетке

В финале "Ролан Гаррос" сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд

<p>Каспер Рууд и Новак Джокович. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/rolandgarros" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roland-Garros</a></p>

Каспер Рууд и Новак Джокович. Обложка © Twitter / Roland-Garros

В финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Серб в полуфинале одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Альвареса (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Рудд обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4, 6:0.

Определились финалистки "Ролан Гаррос"

Определились финалистки "Ролан Гаррос"

Решающий матч на турнире Большого шлема в Париже состоится в воскресенье, 11 июня.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила об отсутствии её наследницы в женском теннисе. По словам россиянки, есть отличные теннисистки, у которых разные стили игры, но к её достижениям пока никто не приблизился.

Артур Лапсаков
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