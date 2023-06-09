Определились финалисты "Ролан Гаррос" в мужской сетке
В финале "Ролан Гаррос" сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд
Каспер Рууд и Новак Джокович. Обложка © Twitter / Roland-Garros
В финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.
Серб в полуфинале одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Альвареса (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Рудд обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:4, 6:0.
Решающий матч на турнире Большого шлема в Париже состоится в воскресенье, 11 июня.
Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заявила об отсутствии её наследницы в женском теннисе. По словам россиянки, есть отличные теннисистки, у которых разные стили игры, но к её достижениям пока никто не приблизился.