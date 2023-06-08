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8 июня, 19:25

Определились финалистки "Ролан Гаррос"

Мухова и Свёнтек сыграют в финале Открытого чемпионата Франции по теннису

Чешская спортсменка Каролина Мухова и полячка Ига Свёнтек стали финалистками Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Мухова в трёх сетах победила белоруску Арину Соболенко (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5). Свёнтек справилась с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Аддад Майя — 6:2, 7:6 (9:7).

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Решающий матч состоится в субботу, 10 июня. Полячка является действующей обладательницей титула.

Ранее Лайф рассказывал, что российская теннисистка Варвара Грачёва получила гражданство Франции. Журналист Фабрис Абграль в "Твиттере" уточнил, что спортсменка начала процесс смены гражданства в 2020 году.

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Twitter / Karolina Muchova

Артур Лапсаков
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