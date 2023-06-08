Определились финалистки "Ролан Гаррос"
Мухова и Свёнтек сыграют в финале Открытого чемпионата Франции по теннису
Чешская спортсменка Каролина Мухова и полячка Ига Свёнтек стали финалистками Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Мухова в трёх сетах победила белоруску Арину Соболенко (7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5). Свёнтек справилась с 14-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Аддад Майя — 6:2, 7:6 (9:7).
Решающий матч состоится в субботу, 10 июня. Полячка является действующей обладательницей титула.
Ранее Лайф рассказывал, что российская теннисистка Варвара Грачёва получила гражданство Франции. Журналист Фабрис Абграль в "Твиттере" уточнил, что спортсменка начала процесс смены гражданства в 2020 году.
Twitter / Karolina Muchova