Шарапова заявила об отсутствии её наследницы в женском теннисе

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что среди действующих спортсменок нет её наследницы. Слова пятикратной чемпионки турниров Большого шлема приводит издание Punto de Break.

"На данный момент не вижу на горизонте наследницы. Есть отличные теннисистки, у которых разные стили игры", — сказала Шарапова. По её словам, чтобы найти формулу успеха, нужен баланс между игрой, ответственностью перед спонсорами и временем для себя.

Об окончании профессиональной карьеры Мария Шарапова сообщила в 2020 году. Это самая результативная российская теннисистка. У неё 39 титулов WTA, в том числе пять побед в турнирах Большого шлема и одна на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде. Она одна из десяти теннисисток, имеющих "карьерный шлем": в разные годы выиграла все турниры Большого шлема.