Джокович в 23-й раз выиграл турнир Большого шлема и поставил рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча в столице Франции завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба. Он выступал на турнире под 3-м номером посева, а у его соперника был четвёртый.

Победу на турнире Большого шлема серб одержал уже в 23-й раз. Он побил рекорд по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде. Открытый чемпионат Франции спортсмен выиграл в третий раз в своей карьере, до этого удача улыбалась ему в 2016 и 2021 годах. Также на его счету три победы на Открытом чемпионате США, семь — на Уимблдоне и десять — на Открытом чемпионате Австралии.