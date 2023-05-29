Джокович после победы на "Ролан Гаррос" призвал прекратить насилие над сербами

Сербский теннисист Новак Джокович призвал остановить насилие над сербами в Косове, сообщают "Вечерне новости". Это случилось после того, как спортсмен одержал победу над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Поединок завершился со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Джоковича. На фотографиях, опубликованных в газете, видно, что теннисист после этого написал на телевизионной камере: "Косово — это сердце Сербии! Стоп насилию".