Джоковича решили не наказывать за надпись о Косове

Международная федерация тенниса (ITF) не накажет сербского спортсмена Новака Джоковича за его высказывание о Косове на Открытом чемпионате Франции. Как отмечает L'Equipe, ITF заявила, что правила поведения игроков на турнире Большого шлема не запрещают политические заявления со стороны игроков.

29 мая Джокович, победив американца Александра Ковачевича в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, написал на специальной линзе телевизионной камеры "Косово — это сердце Сербии! Стоп насилию".

"В этих правилах нет положения, запрещающего политические заявления со стороны игроков", — сказано в заявлении ITF.

Однако в хартии этики "Ролан Гаррос" говорится о том, что религиозные и политические жесты не допускаются. Ранее Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича, но ITF подтвердила, что письмо об этом было переслано организациям, отвечающим за проведение турниров Большого шлема.