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29 мая, 23:08

Джокович ответил цитатой Коби Брайанта на критику заявления на "Ролан Гаррос"

Теннисист Новак Джокович ответил цитатой баскетболиста Коби Брайанта на критику после политического высказывания на "Ролан Гаррос".

"У Коби Брайанта была отличная цитата: "Ненавистники — это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих", — приводит слова Джоковича Novosti.rs.

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Вучич призвал сербов Косова не конфликтовать с силами НАТО

После победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Джокович написал на камере "Косово — это сердце Сербии! Стоп насилию". Это произошло на фоне обострения ситуации в Косове.

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Twitter / Roland-Garros

Артур Лапсаков
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