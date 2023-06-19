Медведеву удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Галле

В первом круге российский теннисист (1-й номер посева) одолел спортсмена из США Маркоса Гирона. Счёт матча, который длился 1 час 11 минут, 6:4, 6:3. Эта победа стала для Медведева 40-й в нынешнем сезоне. Он стал первым теннисистом, добившимся такого результата в 2023 году. Второй раунд ему предстоит выдержать с сербом Ласло Дьере.