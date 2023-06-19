Медведеву удалось пробиться во второй круг теннисного турнира в Галле
Медведев обыграл Гирона и вышел во второй круг теннисного турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / ЕРА / Sander Koning
Россиянин Даниил Медведев прошёл во второй круг теннисного турнира в немецком Галле. Призовой фонд данного состязания составляет порядка 2,2 миллиона евро.
В первом круге российский теннисист (1-й номер посева) одолел спортсмена из США Маркоса Гирона. Счёт матча, который длился 1 час 11 минут, 6:4, 6:3. Эта победа стала для Медведева 40-й в нынешнем сезоне. Он стал первым теннисистом, добившимся такого результата в 2023 году. Второй раунд ему предстоит выдержать с сербом Ласло Дьере.
Ранее Лайф писал, что теннисист Медведев высказался о выступлениях без российского флага. Он выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях.