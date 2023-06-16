Теннисист Медведев высказался о выступлениях без российского флага

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему выступать на международных турнирах без российского флага. Спортсмен выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях.

"Я просто соблюдаю правила. Я их понимаю и потому просто признателен, что могу продолжать играть. Так что я просто хочу каждый день показывать лучшие качества", — цитирует Медведева украинское издание Tribuna.com.

Напомним, 15 июня Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве, уступив французу Адриану Маннарино на турнире в Хертогенбосе. Это второй подряд вылет россиянина в первом круге.