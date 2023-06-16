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16 июня, 01:21

Теннисист Медведев высказался о выступлениях без российского флага

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему выступать на международных турнирах без российского флага. Спортсмен выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях.

"Я просто соблюдаю правила. Я их понимаю и потому просто признателен, что могу продолжать играть. Так что я просто хочу каждый день показывать лучшие качества", — цитирует Медведева украинское издание Tribuna.com.

Даниил Медведев сенсационно проиграл бразильцу во Франции

Даниил Медведев сенсационно проиграл бразильцу во Франции

Напомним, 15 июня Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве, уступив французу Адриану Маннарино на турнире в Хертогенбосе. Это второй подряд вылет россиянина в первом круге.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших спортсменов попали сразу три россиянина. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

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Юлия Коновалова
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