Теннисист Медведев высказался о выступлениях без российского флага
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему выступать на международных турнирах без российского флага. Спортсмен выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях.
"Я просто соблюдаю правила. Я их понимаю и потому просто признателен, что могу продолжать играть. Так что я просто хочу каждый день показывать лучшие качества", — цитирует Медведева украинское издание Tribuna.com.
Напомним, 15 июня Даниил Медведев проиграл первый матч сезона на траве, уступив французу Адриану Маннарино на турнире в Хертогенбосе. Это второй подряд вылет россиянина в первом круге.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших спортсменов попали сразу три россиянина. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.