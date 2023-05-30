Даниил Медведев сенсационно проиграл бразильцу во Франции

Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

По итогам встречи бразилец попал в основную сетку турнира после победы в квалификации. Медведев был посеян под вторым номером.