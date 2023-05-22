Даниил Медведев обошёл Джоковича и поднялся на второе место в рейтинге ATP

Первую строчку по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас (6815 очков), у Медведева — 6330 баллов, у Джоковича — 5955. Андрей Рублёв опустился с шестой на седьмую позицию (4270), Карен Хачанов остался на 11-й (2945). В топ-100 также находятся Аслан Карацев (62-е место и 818 очков), Александр Шевченко (84-е и 703) и Роман Сафиуллин (98-е и 647).