Даниил Медведев обошёл Джоковича и поднялся на второе место в рейтинге ATP
Даниил Медведев на церемонии награждения после победы в матче финала теннисного турнира серии "Мастерс" против датского теннисиста Хольгера Руне. Обложка © ТАСС / EPA
Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя серба Новака Джоковича.
Первую строчку по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас (6815 очков), у Медведева — 6330 баллов, у Джоковича — 5955. Андрей Рублёв опустился с шестой на седьмую позицию (4270), Карен Хачанов остался на 11-й (2945). В топ-100 также находятся Аслан Карацев (62-е место и 818 очков), Александр Шевченко (84-е и 703) и Роман Сафиуллин (98-е и 647).
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Напомним, накануне Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне в финале турнира серии "Мастерс" в Риме. Этот титул стал для него первым на грунте и 20-м в карьере.