Российский теннисист Медведев одержал победу в римском "Мастерсе"

Россиянин Даниил Медведев завоевал 20-й в карьере титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержав победу на соревновании серии "Мастерс" в Риме с призовым фондом свыше 7,7 миллиона евро.

Медведев (3-й номер посева) в финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7-й сеяный) со счётом 7:5, 7:5. Встреча на грунтовом покрытии длилась один час 42 минуты. Всего на счету россиянина теперь 20 титулов ATP, из них 18 побед на покрытии "хард", один — на травяном.