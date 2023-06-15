Теннисист Даниил Медведев драматически вылетел с турнира в Хертогенбосхе

Первая ракетка России Даниил Медведев не прошёл в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе в Нидерландах, проиграв французу Адриану Маннарино. Это был первый матч на траве в текущем сезоне, призовой фонд соревнований оценивается в 674 тысячи евро.

Игра завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, продлившись почти два часа. Россиянин, который был первым сеяным на турнире, восемь раз сделал подачу навылет, смог реализовать три брейк-пойнта, но допустил пять двойных ошибок. У Маннарино один эйс и пять успешно проведённых брейк-пойнтов. В следующем круге француз встретится с победителем пары Джордан Томпсон – Милош Раонич.