Теннисист Даниил Медведев драматически вылетел с турнира в Хертогенбосхе
Российский теннисист Медведев проиграл первый матч сезона на траве
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG
Первая ракетка России Даниил Медведев не прошёл в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе в Нидерландах, проиграв французу Адриану Маннарино. Это был первый матч на траве в текущем сезоне, призовой фонд соревнований оценивается в 674 тысячи евро.
Игра завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, продлившись почти два часа. Россиянин, который был первым сеяным на турнире, восемь раз сделал подачу навылет, смог реализовать три брейк-пойнта, но допустил пять двойных ошибок. У Маннарино один эйс и пять успешно проведённых брейк-пойнтов. В следующем круге француз встретится с победителем пары Джордан Томпсон – Милош Раонич.
Напомним, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.