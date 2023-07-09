16-летняя россиянка Андреева добилась очередной победы на Уимблдоне
16-летняя россиянка Андреева победила Потапову и вышла в 4-й круг Уимблдона
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила 22-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в двух сетах 6:2, 7:5.
В четвёртом круге юная россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет с американкой Мэдисон Киз, посеянной на турнире под 25-м номером. Для Андреевой это первый Уимблдон и второй турнир Большого шлема в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 102-е место.
Ранее Лайф писал, что российский теннисист Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне, выйдя в четвёртый круг. Там его соперником будет Иржи Легечка из Чехии.