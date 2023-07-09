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9 июля, 13:12

16-летняя россиянка Андреева добилась очередной победы на Уимблдоне

16-летняя россиянка Андреева победила Потапову и вышла в 4-й круг Уимблдона

<p>Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP</p>

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева победила 22-летнюю соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в двух сетах 6:2, 7:5.

В четвёртом круге юная россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет с американкой Мэдисон Киз, посеянной на турнире под 25-м номером. Для Андреевой это первый Уимблдон и второй турнир Большого шлема в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 102-е место.

"Бурные овации": Публика Уимблдона тепло встретила теннисистов из РФ и Белоруссии, пишут СМИ

"Бурные овации": Публика Уимблдона тепло встретила теннисистов из РФ и Белоруссии, пишут СМИ

Ранее Лайф писал, что российский теннисист Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне, выйдя в четвёртый круг. Там его соперником будет Иржи Легечка из Чехии.

Никита Никонов
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