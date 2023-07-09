16-летняя россиянка Андреева добилась очередной победы на Уимблдоне

В четвёртом круге юная россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сыграет с американкой Мэдисон Киз, посеянной на турнире под 25-м номером. Для Андреевой это первый Уимблдон и второй турнир Большого шлема в карьере. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 102-е место.