"Бурные овации": Публика Уимблдона тепло встретила теннисистов из РФ и Белоруссии, пишут СМИ

Зрители Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне, тепло поддерживают допущенных к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, пишет газета The Daily Telegraph. Утверждается, что публика не обращает внимания на национальность атлетов, отдавая дань уважения их профессионализму.

В пример издание приводит вчерашнюю победу Даниила Медведева над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, которая была встречена бурной овацией. Более того, опрос показал, что большинство любителей тенниса поддерживают решение о допуске россиян и белорусов на Уимблдон.