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9 июля, 11:00

"Бурные овации": Публика Уимблдона тепло встретила теннисистов из РФ и Белоруссии, пишут СМИ

Telegraph: Публика Уимблдона тепло поддерживает теннисистов из РФ и Белоруссии

Зрители Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне, тепло поддерживают допущенных к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, пишет газета The Daily Telegraph. Утверждается, что публика не обращает внимания на национальность атлетов, отдавая дань уважения их профессионализму.

В пример издание приводит вчерашнюю победу Даниила Медведева над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, которая была встречена бурной овацией. Более того, опрос показал, что большинство любителей тенниса поддерживают решение о допуске россиян и белорусов на Уимблдон.

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Напомним, накануне Медведев победил Фучовича в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в четырёх сетах (4:6, 6:3, 6:4, 6:4). В четвёртом круге россиянин сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Обложка ©

ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Матвей Константинов
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