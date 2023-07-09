"Бурные овации": Публика Уимблдона тепло встретила теннисистов из РФ и Белоруссии, пишут СМИ
Telegraph: Публика Уимблдона тепло поддерживает теннисистов из РФ и Белоруссии
Зрители Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне, тепло поддерживают допущенных к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, пишет газета The Daily Telegraph. Утверждается, что публика не обращает внимания на национальность атлетов, отдавая дань уважения их профессионализму.
В пример издание приводит вчерашнюю победу Даниила Медведева над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, которая была встречена бурной овацией. Более того, опрос показал, что большинство любителей тенниса поддерживают решение о допуске россиян и белорусов на Уимблдон.
Напомним, накануне Медведев победил Фучовича в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась в четырёх сетах (4:6, 6:3, 6:4, 6:4). В четвёртом круге россиянин сыграет с чехом Иржи Легечкой.
ТАСС / АР / Alberto Pezzali