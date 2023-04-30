КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 01:31

16-летняя россиянка Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA 1000

<p>Мирра Андреева. Обложка © <a href="https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/andreeva-15-eyes-roland-garros-after-netting-second-itf-w60-title/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">itftennis / Mattia Martegani</a></p>

Мирра Андреева. Обложка © itftennis / Mattia Martegani

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000, проходящего в Мадриде, и установила рекорд турниров WTA этой категории.

Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в 1/8 финала турниров WTA 1000. Отсчёт начался в 2009 году, в этот период были проведены первые подобные соревнования.

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В возрасте до 17 лет такого же результата на турнирах WTA разных категорий добивались лишь американки Аманда Анисимова и Кори Гауфф, а также чешка Линда Фрухвиртова.

Ранее Лайф писал, что российский теннисист Павел Котов обматерил маму во время матча, но позже извинился. Такое поведение он объяснил сложным матчем.

Юлия Коновалова
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