16-летняя россиянка Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA 1000

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000, проходящего в Мадриде, и установила рекорд турниров WTA этой категории.

Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, стала самой молодой теннисисткой, когда-либо выходившей в 1/8 финала турниров WTA 1000. Отсчёт начался в 2009 году, в этот период были проведены первые подобные соревнования.

В возрасте до 17 лет такого же результата на турнирах WTA разных категорий добивались лишь американки Аманда Анисимова и Кори Гауфф, а также чешка Линда Фрухвиртова.