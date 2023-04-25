"Всякое бывает": Теннисист Котов обматерил маму во время матча, но позже извинился, объяснив причину

Российский теннисист Павел Котов накричал на маму во время матча квалификации турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Однако позже спортсмен сообщил в телеграм-канале Tbn Tennis Team, что извинился перед ней.

Инцидент случился во время третьего сета игры против бельгийского теннисиста Киммера Коппеянса. Котов попросил сидящую на трибуне мать не мешать ему, однако сделал это в грубой форме. В видеосообщении в телеграм-канале спортсмен отметил, что, к сожалению, не всегда получается удержать себя в руках.

"Матч сегодня был очень тяжёлый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает <...> Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта", — сказал он.