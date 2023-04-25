Польская авиакомпания объяснила ограничениями снятие с рейса теннисистки из РФ

Польская авиакомпания LOT Airlines подтвердила, что отказала в регистрации на рейс теннисистке Виталии Дьяченко из-за её российского гражданства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как указал перевозчик, существуют ограничения, в том числе на аэропорты, в отношении граждан РФ, которые путешествуют из-за пределов Шенгенской зоны.

"Польские авиалинии LOT не могли принять на своём рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определённых пунктах пересечения границы", — указали в компании.