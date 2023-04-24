Теннисистка из РФ рассказала, как её сняли с рейса, оставили без еды и заставили спать на скамейках

Польская авиакомпания LOT сняла российскую теннисистку Виталию Дьяченко из-за гражданства, несмотря на рекомендательные письма от Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF). Об этом спортсменка рассказала в соцсетях.

"Правила авиакомпании — внезапно — никому из России не разрешать летать рейсами LOT Airlines! У меня, кстати, были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности", — написала Дьяченко.

Теннисистка отметила, что летела на турнир на Корсике из Каира через Варшаву в Ниццу. Однако в результате ей пришлось провести в терминале аэропорта 18 часов. Дьяченко пожаловалась, что была вынуждена спать на скамейках. При этом она не имела ни еды, ни возможности покинуть аэропорт.