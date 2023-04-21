Вяльбе рассказала, каким видит возвращение россиян в большой спорт

После завершения специальной военной операции на Украине мир уже не будет таким, как раньше. Вряд ли российских спортсменов будет ожидать жуткая агрессия или бойкот. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она допустила, что может всё случиться наоборот: Россию будут просить вернуться в большой спорт.

"Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмёт, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот всё — будут ещё сильно просить, чтобы мы вернулись, и извиняться перед нами", — заявила Вяльбе в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также Вяльбе высказалась об озвученной на Западе идее — допускать к международным соревнованиями российских спортсменов, которые выступят с осуждением СВО или как-то обозначат свою позицию на этот счёт.

"У нас "Локомотива" нет. "Трудовых резервов" нет. "Буревестника" нет. У нас есть только ЦСКА и "Динамо". Всё. Значит, все наши спортсмены не имеют права приехать на международные соревнования. Я слышала, что кто-то говорил, что они могут уволиться из этих структур. Я точно знаю, что наши спортсмены из-за этого не будут увольняться. Просто это какая-то дикость", — сказала Вяльбе.