Прославленная лыжница Вяльбе рассказала об отношении к Путину

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что всегда поддерживала президента РФ Владимира Путина. По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, люди, которые её знают, хоть даже из СМИ, вряд ли усомнятся в том, что она патриот.

"Очень люблю страну. Это не просто слова, а реально так и есть. Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича, в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела", — сказала Вяльбе в беседе с "Чемпионатом".

Глава ФЛГР добавила, что ни разу не усомнилась в президенте, и отметила, что он делает для россиян всё, что в его силах.