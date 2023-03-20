Си Цзиньпин уверен, что российский народ поддержал бы Путина на выборах 2024 года

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что российский народ поддержит Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, если он решит баллотироваться. Об этом китайский лидер заявил во время брифинга в Кремле.

"В следующем году у вас предстоят выборы. Уверен, что российский народ вас поддержит. Благодаря вашему сильному руководству страна достигла больших высот", — заявил, обращаясь к Путину, Си Цзиньпин.

Напомним, Путин пока не говорил о выставлении своей кандидатуры на выборы 2024 года.