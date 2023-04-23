"Победа" может запустить рейсы в Бухару, Бишкек и Ош

Лоукостер "Победа" добивается допуска к полётам в Бухару, Бишкек и Ош. Компания в целом заинтересована в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, сообщила журналистам представитель авиаперевозчика.

"Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление — Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полёты по двум направлениям в Киргизию — Бишкек и Ош", — уточнила спикер.

Сейчас "Победа" летает в Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению, но в скором времени надеется включить в этот список Узбекистан и Киргизию.