"Победа" может запустить рейсы в Бухару, Бишкек и Ош
"Победа" хочет расширить маршрутную сеть в Среднюю Азию
Лоукостер "Победа" добивается допуска к полётам в Бухару, Бишкек и Ош. Компания в целом заинтересована в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию, сообщила журналистам представитель авиаперевозчика.
"Мы заинтересованы в расширении маршрутной сети в Среднюю Азию. 21 апреля открыли новое для нас направление — Самарканд, также хотели бы начать летать в Бухару. Работаем над получением допусков на полёты по двум направлениям в Киргизию — Бишкек и Ош", — уточнила спикер.
Сейчас "Победа" летает в Белоруссию, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и Армению, но в скором времени надеется включить в этот список Узбекистан и Киргизию.
Ранее авиакомпания "Победа" отказалась менять нормы провоза ручной клади на борту своих самолётов. Однако компания по решению суда убрала из описания норм на официальном сайте указание на габариты дамской сумки или рюкзака.
Wikipedia / Anna Zvereva