Белоруска Азаренко отреагировала на отказ украинки Свитолиной жать ей руку на Уимблдоне

"Она не хочет пожимать руку россиянам, белорусам. Я уважаю её решение. Что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным, поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к её решению", — сказала Азаренко в ходе пресс-конференции.