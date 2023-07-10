Белоруска Азаренко отреагировала на отказ украинки Свитолиной жать ей руку на Уимблдоне
Азаренко заявила, что уважает решение Свитолиной отказаться от рукопожатия
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что уважает решение украинки Элины Свитолиной обойтись без рукопожатия после матча четвёртого круга Уимблдона.
Украинка Элина Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко на Уимблдоне, соперницы обошлись без рукопожатия. Видео © Twitter / Wimbledon
"Она не хочет пожимать руку россиянам, белорусам. Я уважаю её решение. Что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным, поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к её решению", — сказала Азаренко в ходе пресс-конференции.
Теннисистка добавила, что не считает рукопожатие "вопросом жизни и смерти". Впрочем, отметила она, те, кто "раздувает" эту тему, могут продолжать.
Напомним, накануне Виктория Азаренко проиграла Элине Свитолиной в матче четвёртого круга Уимблдона со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). После игры соперницы не стали пожимать руки.
ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL