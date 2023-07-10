Украинка Свитолина и белоруска Азаренко на Уимблдоне обошлись без рукопожатий
Украинка Свитолина победила белоруску Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила бывшую первую ракетку мира, двукратную победительницу турниров Большого шлема белоруску Викторию Азаренко в матче четвёртого круга Уимблдона. После завершения поединка соперницы не стали пожимать друг другу руки.
Украинка Элина Свитолина победила белоруску Викторию Азаренко на Уимблдоне, соперницы обошлись без рукопожатий. Видео © Twitter / Wimbledon
Украинка победила со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После игры обе теннисистки сразу направились к судье. В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
Спортсменка из Незалежной отказывается от рукопожатий с российскими и белорусскими соперницами. Так, на "Ролан Гаррос" она проигнорировала представительницу Белоруссии Арину Соболенко и россиянку Анну Блинкову. Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вместо рукопожатия показала сопернице после поражения большой палец.
А ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что получала угрозы расправой после начала СВО на Украине и хотела бросить из-за этого спорт. По её словам, это было "уже слишком" и она почувствовала, что не может с этим справляться.
Кадр из видео Twitter / Wimbledon