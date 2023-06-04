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4 июня, 20:06

Касаткина показала большой палец Свитолиной после поражения на "Ролан Гаррос"

Россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина не пожали друг другу руки после матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Поединок завершился победой украинской спортсменки в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

После завершения игры соперницы пожали руку судье, однако обошлись без личных рукопожатий. Касаткина показала Свитолиной большой палец. В предыдущем круге украинка также не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой, однако показала ей большой палец.

Свитолина и Касаткина не стали пожимать руки после матча на "Ролан Гаррос". Видео © Twitter / Roland-Garros

Украинка Свитолина объяснила отказ от рукопожатия с Блинковой на "Ролан Гаррос"

Украинка Свитолина объяснила отказ от рукопожатия с Блинковой на "Ролан Гаррос"

Ранее Лайф рассказывал, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева проиграла американке Кори Гауфф в третьем круге "Ролан Гаррос". Игра продолжалась два часа и закончилась в трёх сетах.

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Кадр видео Twitter / Roland-Garros

Юлия Коновалова
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