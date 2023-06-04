Касаткина показала большой палец Свитолиной после поражения на "Ролан Гаррос"

Россиянка Дарья Касаткина и украинка Элина Свитолина не пожали друг другу руки после матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Поединок завершился победой украинской спортсменки в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

После завершения игры соперницы пожали руку судье, однако обошлись без личных рукопожатий. Касаткина показала Свитолиной большой палец. В предыдущем круге украинка также не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой, однако показала ей большой палец.

Свитолина и Касаткина не стали пожимать руки после матча на "Ролан Гаррос". Видео © Twitter / Roland-Garros