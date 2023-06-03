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3 июня, 15:35

Россиянка Андреева проиграла американке Гауфф в третьем круге "Ролан Гаррос"

<p>Обложка © ТАСС / IP3 via ZUMA Press / Mylene Deroche</p>

Обложка © ТАСС / IP3 via ZUMA Press / Mylene Deroche

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла обыграть шестую ракетку мира, американку Кори Гауфф, в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".

Игра продлилась два часа и закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Для 16-летней россиянки это первое участие в основной сетке турнира Большого шлема, сейчас Андреева является 143-й ракеткой мира. Гауфф в следующем матче встретится на корте с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии или с соотечественницей Кайлой Дэй.

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Накануне сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Танаси Коккинакиса в матче третьего круга и вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос".

Татьяна Миссуми
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