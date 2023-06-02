Хачанов прошёл в четвёртый круг "Ролан Гаррос", обыграв Коккинакиса

Встреча 27-летнего Хачанова и Коккинакиса закончилась со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) и продолжалась почти четыре часа. Россиянин успешно сделал пять эйсов и реализовал столько же брейк-пойнтов, допустив всего три двойные ошибки. В следующем круге Хачанов может встретиться на корте с соотечественником Андреем Рублёвым, если тот обыграет итальянца Лоренцо Сонего.