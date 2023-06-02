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2 июня, 13:47

Хачанов прошёл в четвёртый круг "Ролан Гаррос", обыграв Коккинакиса

<p>Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus</p>

Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Танаси Коккинакиса в матче третьего круга и вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос".

Встреча 27-летнего Хачанова и Коккинакиса закончилась со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) и продолжалась почти четыре часа. Россиянин успешно сделал пять эйсов и реализовал столько же брейк-пойнтов, допустив всего три двойные ошибки. В следующем круге Хачанов может встретиться на корте с соотечественником Андреем Рублёвым, если тот обыграет итальянца Лоренцо Сонего.

В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Татьяна Миссуми
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