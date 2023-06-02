Хачанов прошёл в четвёртый круг "Ролан Гаррос", обыграв Коккинакиса
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Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Танаси Коккинакиса в матче третьего круга и вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос".
Встреча 27-летнего Хачанова и Коккинакиса закончилась со счётом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) и продолжалась почти четыре часа. Россиянин успешно сделал пять эйсов и реализовал столько же брейк-пойнтов, допустив всего три двойные ошибки. В следующем круге Хачанов может встретиться на корте с соотечественником Андреем Рублёвым, если тот обыграет итальянца Лоренцо Сонего.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.