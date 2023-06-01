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1 июня, 13:57

В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

Россиянка Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

<p>Мирра Андреева. Фото © Getty Images / Clive Brunskill</p>

Мирра Андреева. Фото © Getty Images / Clive Brunskill

Юная российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") уверенно обыграла француженку Диану Парри. Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

В следующем круге 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Австрии Юлией Грабер и американкой Коко Гауфф. В другом матче игрового дня россиянка Диана Шнайдер проиграла 14-й ракетке мира бразильянке Беатрис Хаддад Майе (2:6, 7:5, 4:6).

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Вторая ракетка России Кудерметова уступила на старте "Ролан Гаррос"

Ранее Лайф писал, что вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

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Иван Косицын
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