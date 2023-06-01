В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

Юная российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") уверенно обыграла француженку Диану Парри. Встреча, которая состоялась в Париже, завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу нашей соотечественницы.

В следующем круге 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Австрии Юлией Грабер и американкой Коко Гауфф. В другом матче игрового дня россиянка Диана Шнайдер проиграла 14-й ракетке мира бразильянке Беатрис Хаддад Майе (2:6, 7:5, 4:6).