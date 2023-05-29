Вторая ракетка России Кудерметова уступила на старте "Ролан Гаррос"
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть стадию первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв представительнице Словакии Анне Шмидловой.
Вторая ракетка России уступила сотой ракетке мира со счётом 3:6, 1:6.
В то же время Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг.
Ранее Лайф рассказывал, что французы разнесли украинскую теннисистку Костюк, возмутившуюся свистом в её адрес. Пользователи выразили сожаление, что соревнования превращаются в политический форум, и призвали оставлять всё, что не касается спорта, в раздевалке.
Wikipedia / si.robi