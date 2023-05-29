Вторая ракетка России Кудерметова уступила на старте "Ролан Гаррос"

В то же время Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг.

Ранее Лайф рассказывал, что французы разнесли украинскую теннисистку Костюк, возмутившуюся свистом в её адрес. Пользователи выразили сожаление, что соревнования превращаются в политический форум, и призвали оставлять всё, что не касается спорта, в раздевалке.