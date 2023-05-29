Касаткина, Самсонова и Потапова вышли во второй круг "Ролан Гаррос"

Россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), стартовавшего в Париже.

Касаткина, посеянная в турнире под девятым номером, победила немку Юле Нимайер (6:3, 6:4), Самсонова разобралась с американкой Кэти Волынец (6:0, 6:1), а Потапова справилась ещё с одной представительницей США Тейлор Таунсенд (6:1, 6:2).