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28 мая, 21:35

Касаткина, Самсонова и Потапова вышли во второй круг "Ролан Гаррос"

Россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), стартовавшего в Париже.

Касаткина, посеянная в турнире под девятым номером, победила немку Юле Нимайер (6:3, 6:4), Самсонова разобралась с американкой Кэти Волынец (6:0, 6:1), а Потапова справилась ещё с одной представительницей США Тейлор Таунсенд (6:1, 6:2).

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Ранее Лайф рассказывал, что в мужском разряде во второй круг вышли Андрей Рублёв, Александр Шевченко и Карен Хачанов.

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Twitter / Roland-Garros

Артур Лапсаков
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