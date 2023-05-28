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28 мая, 20:46

Рублёв и Шевченко пробились во второй круг "Ролан Гаррос"

Россияне Андрей Рублёв и Александр Шевченко вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), стартовавшего в Париже.

Рублёв справился с сербом Ласло Дьёре (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Шевченко, для которого этот турнир стал дебютным, победил немца Оскара Отте (7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2). Также во второй круг пробился Карен Хачанов.

Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруске

Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку белоруске

Ранее Лайф писал, что в Париже реабилитировали российскую теннисистку, задержанную за договорняк на "Ролан Гаррос". Адвокат теннисистки подчеркнул, что она всегда заявляла о своей невиновности. Теперь же Яна Сизикова свободна ото всех обвинений.

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Twitter / Andrey Rublev

Артур Лапсаков
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