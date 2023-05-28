Рублёв и Шевченко пробились во второй круг "Ролан Гаррос"

Россияне Андрей Рублёв и Александр Шевченко вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), стартовавшего в Париже.

Рублёв справился с сербом Ласло Дьёре (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Шевченко, для которого этот турнир стал дебютным, победил немца Оскара Отте (7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2). Также во второй круг пробился Карен Хачанов.